Nicolò Rovella è arrivato alla Lazio in prestito dalla Juventus lo scorso anno, e si sta lasciando alle spalle una stagione difficile. Il ventiduenne non ha avuto tante chance per dimostrare le proprie qualità al tecnico, quindi per la Lazio resta un caso sospeso, ma soprattutto un giocatore in dubbio per la prossima stagione.

Lazio, Rovella un caso in sospeso

Rovella, soprattutto con Tudor non ha mai avuto chance. La pubalgia che lo ha colpito è stata limitante, inoltre, la conseguente inattività ha contribuito a perdere posizioni. Intanto in biancoceleste sono stati rivalutati altri giocatori, come Guendouzi, Kamada e Vecino, i quali hanno avuto modo di dimostrare di avere l’identikit dei centrocampisti modello per il tecnico della Lazio.

Mentre Rovella, ma anche Cataldi sembrerebbero di non rientrare nella lista dei prescelti per la prossima stagione, sono tra i giocatori entrati in discussione.

Rovella, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dai bianconeri. Il pagamento dei 17 milioni pattuiti con la Juventus è previsto tra un anno (giugno 2025, quando l’acquisto sarà definitivo). Diciassette milioni sono una cifra importante soprattutto se il giocatore non ha modo di essere utilizzato sul campo. Ma recedere da un obbligo di riscatto non è semplice, bisogna essere tutti d’accordo. I prossimi mesi saranno decisivi per tutti.