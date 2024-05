Gotti elogia Tudor: “Lui come Palladino si è ispirato a Gasperini”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, l’allenatore del Lecce ha parlato di Gian Piero Gasperini e della scuola degli allenatori che ha portato in serie A.

Gotti: “Gasperini ha portato ricchezza alla A”

Queste le sue parole: “Gasperini ha il merito di aver portato parecchia ricchezza in Serie A. Era Gasperini anche 15 anni fa, aveva già questo tipo di imprinting tattico. Impone al suo avversario una partita quasi uomo a uomo. Quando guidava le piccole squadre, le grandi riuscivano ad imporsi gradualmente. Poi nel tempo ha migliorato i giocatori dell’Atalanta, dunque nessuna squadra di Serie A può affrontare normalmente la partita. Lui traccia un solco e su quel solco arrivano Juric, Tudor, Palladino… l’avversario gioca in quel modo dal primo giorno di ritiro, noi dobbiamo andare sul loro terreno. In Serie A ci sono 8 partite con un canone tattico diverso a causa sua, questa è ricchezza per il campione”.