Juventus, allungare la rosa l’obiettivo di Giuntoli | Pronta l’ennesima rivoluzione

Il mercato estivo della Juventus si preannuncia interessante, ma soprattutto molto attivo, in vista del mondiale per club che aumenterà ancora il numero delle partite all’interno del calendario. Tuttosport ha fatto il punto della situazione, partendo dalla porta: Szczesny confermato, Perin via per un ruolo da titolare e Di Gregorio come candidato principale per sostituirlo.

Rinforzi ed esuberi reparto per reparto

In difesa la possibile cessione di Bremer e l’addio certo di Alex Sandro hanno già aperto la caccia ai centrale: Calafiori del Bologna il preferito, ma piace molto anche Diomande dello Sporting, come Lacroix del Wolfsburg. Huijsen potrebbe essere un rinforzo, come portare risorse per acquistarne uno. Per le corsie esterne, dal Lecce potrebbe arrivare la rivelazione Dorgu.

Il centrocampo è il reparto più bisognoso di interventi, con Pogba out da due anni e con due titolari a rischio addio ovvero Rabiot e McKennie. L’atalantino Koopmeiners è il primo obiettivo, ma costa 60 milioni. Samardzic è un’opzione talentuosa a buon mercato (soprattutto se l’Udinese non dovesse salvarsi), mentre altre due soluzioni interessanti (entrambi in scadenza nel 2025) sono Merino della Real Sociedad e Khephren Thuram del Nizza.

Chiusura con il capitolo attacco, dove servono alternative a Chiesa, Vlahovic e Yildiz. La Juve valuterà se tenere Soulé o cederlo per fare cassa, mentre punta con decisione su Gudmundsson del Genoa e si muove per Laurienté del Sassuolo. In caso di offerta irrinunciabile per Vlahovic, Zirkzee sarebbe il primo obiettivo.