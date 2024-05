Tutti puntano la rivelazione dell'anno: Albert Gudmundsson. L'attaccante del Genoa, ha giocato in ogni gara di Serie A del 2023/2024, sempre da titolare.

A Genova sono pronti per l’asta dell’anno: tutti chiedono di Albert Gudmundsson. Resta il sogno di Inter e Napoli, ma anche la Juventus ha puntato il mirino sull’islandese. A fomentare la voglia di portarlo nella propria rosa è lo stesso giocatore che, in un’intervista ha dichiarato di non voler lasciare l’Italia.

Juventus, Gudmundsson obiettivo principale

Mente il Grifone è pronto a scatenare l’asta più attesa di questa estate, Albert Gudmundsson si gode il suo momento. L’attaccante è stato una vera e propria rivelazione in questa stagione di Serie A, dove in 32 gare disputate ha messo a segno 14 gol (4 su rigore) e 2 assist. L’islandese piace e non poco alla Juve, che avrebbe una posizione di vantaggio sulle altre concorrenti.

I bianconeri possono tentare di sfruttare i buoni rapporti con il club ligure, testimoniati già dagli affari Cambiaso, Dragusin e De Winter e pensano anche ad una contropartita per anticipare l’Inter che, nelle ultime settimane ha accelerato per la trattativa. Uno tra Barrenechea, Barbieri e Miretti può finire al Grifone, squadra a cui si guarda anche per Frendrup e Retegui.