Brighton-Manchester United, l’ultima dal sapore speciale per De Zerbi | Le probabili formazioni

Come annunciato oggi dal Brighton, quella di domani sarà l’ultima sulla panchina per Roberto De Zerbi, che però vuole regalare una vittoria ai suoi tifosi anche se non sarà facile vista la forza dell’avversario.

Brighton-Manchester United, le probabili formazioni:

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, Webster, Igor; Gilmour, Gross; Adingra, Pedro, Fati; Welbeck. All. De Zerbi.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Kambwala, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. Ten Hag.