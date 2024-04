Juventus, tante big puntano Huijsen | Il Newcastle si aggiunge alla lista

Sarà un mercato importante anche in uscita quello della Juventus in estate. La Juventus ha mandato in prestito, in questa stagione, molti dei prodotti più brillanti del suo vivaio in giro tra Serie A e Serie B. Alcuni club hanno già messo gli occhi su dei giocatori bianconeri, soprattutto sui giovani talenti che hanno dimostrato di essere pronti per il grande salto, soprattutto grazie all’esperienza in Serie C, tra i pro, con le U23.

Huijsen nel mirino del Newcastle, corsa a tre con Borussia Dortmund e Atletico Madrid. La Juve chiede 30 milioni

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Newcastle avrebbe messo gli occhi su Dean Huijsen, difensore classe 2005 attualmente in prestito alla Roma. Il club inglese sarebbe pronto ad offrire 30 milioni per il cartellino del giocatore, su cui c’è anche l’interesse di Atletico Madrid e Borussia Dortmund.