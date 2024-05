Playoff Serie C: respinto il ricorso del Taranto, ecco il tabellone definitivo

Il Taranto si è visto respingere il ricorso per i 4 punti di penalizzazione, per cui il 7 Maggio avranno inizio i Plyoff con i pugliesi che saranno impegnati contro il Latina.

I VERDETTI DEI TRE GIRONI DI SERIE C

GIRONE A

Promossa in Serie B: Mantova

Ai playoff: Padova, Vicenza, Triestina, Atalanta U23, Legnago, Giana Erminio, Pro Vercelli, Lumezzane, Trento.

Ai playout: Novara, Fiorenzuola.

Retrocessa in Serie D: Pro Sesto, Alessandria.

PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Atalanta U23-Trento

Legnago-Lumezzane

Giana Erminio-Pro Vercelli

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Triestina

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Vicenza

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Padova

PLAYOUT

GARE D’ANDATA:

Fiorenzuola-Novara

GARE DI RITORNO:

Novara-Fiorenzuola

GIRONE B

Promossa in Serie B: Cesena

Ai playoff: Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Juventus NG, Arezzo, Pontedera, Rimini

Ai playout: Vis Pesaro, Recanatese

Retrocessa in Serie D: Fermana, Olbia.

PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Juventus NG-Arezzo

Pescara-Pontedera

Gubbio-Rimini

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Perugia

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Carrarese

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Torres

PLAYOUT

GARE D’ANDATA:

Recanatese-Vis Pesaro

GARE DI RITORNO:

Vis Pesaro-Recanatese

GIRONE C

Promossa in Serie B: Juve Stabia

Ai playoff: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Latina.

Ai playout: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi

Retrocessa in Serie D: Brindisi

PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Casertana

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Catania, Benevento

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Avellino

PLAYOUT

GARE D’ANDATA:

Monterosi Tuscia-Potenza

Virtus Francavilla-Monopoli

GARE DI RITORNO:

Potenza-Monterosi Tuscia

Monopoli-Virtus Francavilla