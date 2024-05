Verso Sassuolo-Inter, solo un assente per Inzaghi | Recuperati Dimarco e Sommer

Dopo la festa scudetto della scorsa domenica, in cui i neroazzurri hanno finalmente potuto festeggiare con i propri tifosi la seconda stella che Inzaghi è riuscito a cucire sul petto della maglia della Benamata alla sua terza stagione meneghina, l’Inter deve tornare in campo, e lo farà domani alle 20:45 in casa del Sassuolo, che ha tutt’altri obiettivi rispetto ai neo-campioni d’Italia, con la zona salvezza distante ancora 5 punti.

Sassuolo-Inter, riposa Thuram. Frattesi pronto dal 1°

Per l’Inter la stagione è ormai ufficiosamente finita, perciò Inzaghi è pronto ad adoperare a una buone dose di turnover per i prossimi impegni, ma l’ossatura iniziale sarà sommariamente quella scesa in campo fino a ora, dato che i 100 punti sono ancora raggiungibili, il chè stuzzica particolarmente i neroazzurri, che vorrebbero sfondare quota 100, che nella storia è stata superata solo 1 volta dalla Juve.

Per quanto concerne l’11 iniziale, si prevedono cambi a centrocampo, con Frattesi che è pronto a scendere tra i titolari al fianco di Barella e Asllani, che farà rifiatare Calhanoglu; sugli esterni Dimarco a sinistra e Dumfries a sinistra.

In porta confermato Sommer, che sembrava in dubbio a causa di qualche filo di febbre che il portiere svizzero ha smaltito, supportato dal terzetto Bisseck, De Vrij, Bastoni. In attacco riposerà quasi certamente per lasciare spazio a uno tra Arnautovic e Sanchez al fianco di Capitan Lautaro Martinez.