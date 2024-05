Roma, Dybala si allena in gruppo in vista del Genoa

Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo e ha svolto l'intero allenamento con la squadra. Vuole esserci contro il Genoa.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, Paulo Dybala si è allenato in gruppo nella giornata di oggi. Dopo le notizie di inizio settimana, sono arrivati segnali incoraggianti dall’argentino, che proverà ad esserci dal 1′ contro il Genoa nell’ultima stagionale all’Olimpico della Roma. La Joya ha oggi svolto l’intera seduta d’allenamento insieme ai compagni.

Dybala in gruppo, la Roma gioca per mantenere il sesto posto

Con Dybala in campo la Roma è tutta un’altra squadra. Più sicurezza per tutti, un faro sempre acceso al centro del campo a cui scaricare la palla anche sotto pressione, e la capacità di creare del fantasista argentino. Ora la squadra di De Rossi, con Dybala o senza, dovrà fare sei punti nelle ultime due di campionato per mantenere il sesto posto che potrebbe significare anche Champions League.