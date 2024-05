Il prossimo impegno della Roma è il Genoa all’Olimpico, sfida prevista per domenica 19 maggio alle ore 20.45. Daniele De Rossi dovrà fare ancora i conti con diversi infortunati.

Roma, Spinazzola e Dybala rientrano contro l’Empoli

Paulo Dybala dovrebbe tornare in gruppo, questa è la previsione dell’attaccante e dello staff medico. Ieri mattina è tornato sul campo, ma il solito dolore all’adduttore sinistro, dopo il test che ha svolto sul campo, lo ha spinto a rientrare in palestra e svolgere lavoro personalizzato. Un momento difficile per l’attaccante, chiudere l’anno con una lesione, significherebbe anche non essere convocato per la Coppa America che si disputerà tra giugno e luglio. Dunque, a Trigoria c’è la massima attenzione anche al minimo dolore, anche se gli esami strumentali non hanno riscontrato alcun problema.

A lavorare a parte, ieri, c’erano anche Sanches e Spinazzola. Il poroghese sta affrontando un infortunio muscolare, problema fisico rimediato nella semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen. Spera di esserci nell’ultima di campionato, contro Empoli. Spinazzola, invece, dopo la lesione al flessore destro punta a rientrare in gruppo la prossima settimana con l’obiettivo di voler almeno strappare una convocazione per l’Empoli. Paredes, Pellegrini e Karsdorp stanno bene e sono pronti per affrontare il Genoa.