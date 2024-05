Roma, ricostruzione totale in estate: undici i giocatori con la valigia in mano

A Trigoria si preparano per una vera e propria rivoluzione quest’estate: sarà una ricostruzione che sarà inaugurata prima di tutto dalle partenze. Obiettivo? Risparmiare 33,1 milioni di euro netti, 50 milioni circa lordi: questo sarà possibile semplicemente tramite addii, saluti e strette di mano con quei giocatori a cui la Roma rinuncerà senza grosse ansie.

Roma, tra addii e fine prestiti: si risparmiamo 33 milioni sugli ingaggi

Sono tanti i giocatori che non hanno convinto e a cui anche la tifoseria farebbe senza problemi a meno: tra questi il primo della lista è ovviamente Renato Sanches, che tornerà al Psg e che è costato alla Roma 3,6 milioni di euro. Inoltre saluterà Rui Patricio (ingaggio da 3 milioni), l’altro portoghese della rosa, arrivato con José Mourinho nel 2021 e che ha perso a gennaio scorso il posto da titolare.

Insieme a loro l’altro addio praticamente certo è quello del centravanti belga Romelu Lukaku, che tornerà al Chelsea e che ora è entrato nell’orbita del Napoli. E a meno di clamorosi colpi di scena saluterà tutti anche Spinazzola (ingaggio da 3 milioni), il cui contratto quinquennale scadrà il 30 giugno. Inoltre ci sono i giocatori in prestito, certi di lasciare la Roma: Kristensen, Huijsen ed Azmoun, per cui la Roma non investirà i 12,5 milioni richiesti dal Bayer Leverkusen. Poi ci sono altri quattro giocatori che sono in dubbio, per un motivo o per l’altro. Il primo è chiaramente Llorente: il riscatto è fissato a 5 milioni, ma, dato l’ingaggio ingombrante (2,7 milioni), la Roma vuole rifletterci ancora su. Poi c’è Chris Smalling, che da Trigoria piazzerebbero volentieri altrove, considerando lo stipendio (3,8 milioni più bonus) e la scarsa integrità fisica. Infine, Karsdorp ed Aouar. L’olandese (2,4 milioni) vive una situazione ambientale ormai insostenibile: è destinato ad andare via. L’algerino (3 milioni) è stata l’altra grande delusione stagionale: arrivato a zero l’estate scorsa, se arriva un’offerta adeguata, la Roma potrebbe privarsene senza tante sofferenze. azomu