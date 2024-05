Roma, il futuro di Spinazzola è in dubbio | I dettagli

L'esterno giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2025, e il nuovo DS sarà decisivo per decidere il suo futuro.

La stagione è quasi terminata, e la dirigenza della Roma pensa alla programmazione della prossima stagione. Come sempre per avere dei giocatori in entrata devono essercene in uscita, e sono già iniziate le valutazioni sui possibili partenti. Uno dei nomi che crea più dubbi è quello di Leonardo Spinazzola, il cui contratto scade nel 2025.

Ghisolfi deciderà sul rinnovo di Spinazzola

Secondo Il Tempo la Roma sta pensando a una proposta a Spinazzola per un rinnovo annuale, con uno stipendio più basso di quello percepito attualmente. I dubbi derivano dalla sua fragilità muscolare che lo porta a saltare diverse partite ogni anno. Con tutta probabilità sarà il nuovo DS Florentin Ghisolfi a prendere la decisione, quando e se accetterà l’incarico. In stagione l’esterno italiano ha fornito 3 assist e segnato un gol, attualmente è infortunato e non è sicuro un suo rientro prima della fine del campionato.