Roma, nuovo nome per il post Lukaku | Ma piace anche al Napoli di ADL

Le ultime giornate di campionato e l’andata di semifinale di Europa League stanno evidenziando le difficoltà della Roma in attacco, in cui solo Lukaku sembra essere una certezza. Il futuro del belga è però ancora in bilico: al momento i giallorossi non possono permettersi di pagare il riscatto di 40 milioni, e la richiesta di un altro prestito annuale non è stata ancora spedita al Chelsea.

Roma, Omorodion primo nome per l’attacco

Nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare una soluzione per Lukaku, la dirigenza della Roma sta sondando varie piste per il nuovo centravanti, tra cui quella di Omorodion, attaccante classe 2004 dell’Atletico Madrid che quest’anno, in prestito all’Alaves, ha incantato varie squadre in giro per l’Europa: oltre alla Roma, anche Napoli, Arsenal e Tottenham sono piombati sullo spagnolo.

Il valore attuale dell’attaccante si aggira attorno ai 40 milioni nonostante sia stato acquistato lo scorso anno dai Colchoneros a soli 6 milioni, ma attualmente nessun club ha mosso passi concreti per lo spagnolo, perciò non è ancora nota la richiesta dell’Atletico per il suo baby fenomeno.