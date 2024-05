Playoff Serie C: colpo Juventus U23, Carrarese testa di serie

Il colpo lo compie la Juventus U23, che vince 3-1 a Caserta e si regala i quarti di finale dei Playoff, a segno per i bianconeri il solito Guerra, Cerri e Sekulov. Finisce 0-0 tra Vicenza e Taranto, la Carrarese perde in casa contro il Perugia ma passa ugualmente il turno, il Benevento vince in rimonta contro la Triestina, sconfitta indolore del Catania in casa contro l’Atalanta U23.

Taranto-VICENZA 0-1/0-0

Perugia-CARRARESE 0-2 /1-1

Triestina-BENEVENTO 1-1/1-2

Atalanta U23-CATANIA 0-1 /1-0

JUVENTUS NEXT GEN-Casertana 0-1/3-1

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE

Padova -da definire

Torres -da definire

Avellino -da definire

Carrarese-da definire

Quando si gioca

Andata martedì 21 maggio, ritorno sabato 25 maggio

Il sorteggio del 19 maggio definirà gli accoppiamenti: le altre squadre qualificate sono Benevento, Catania, Vicenza e Juventus Next Gen