Wimbledon: Sinner-Alcaraz, atto conclusivo

Ultimo atto di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’azzurro, dopo aver eliminato Novak Đoković in semifinale, prova a vendicare la sconfitta ottenuta a Parigi e conquistare il torneo britannico per la sua prima volta. La sfida, in programma alle 15 di domenica, sarà visibile su Sky Sport, TV8 e Now.