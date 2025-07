Sinner nella storia

Jannik Sinner è il primo italiano a vincere Wimbledon. L’azzurro batte Carlos Alcaraz in quattro set, dopo circa tre ore, e conquista il Master inglese. Una gara memorabile, partita con 4-6 in favore dello spagnolo e ribaltata con la conquista dei successivi tre set, sempre per 6-4. Il 13 luglio 2025 diventa un giorno storico per lo sport italiano.