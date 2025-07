Chelsea-PSG, le ultimissime sulle formazioni

Ultimo atto del Mondiale per Club. Formazione di Luis Enrique a caccia dello storico traguardo di vittoria in tutte le competizioni disputate, dall’altra parte c’è il Chelsea di Enzo Maresca. Si scende in campo alle 21 al MetLife Stadium di New York.

Chelsea-PSG, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. All. Maresca