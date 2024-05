Roma-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

La Roma deve difendere la posizione sulle concorrenti e per fare ciò serve battere il Genoa. I giallorossi non vincono da cinque partite tra tutte le competizioni (3N, 2P) e non arriva a sei partite consecutive senza vincere dai tempi di Fonseca nel 2021. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 19 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Roma-Genoa

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

All. Gilardino