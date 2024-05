Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

La Lazio cerca l'impresa contro l'Inter campione d'Italia per scavalcare la Roma in classifica

La Lazio punta al sesto posto con la speranza che l’Atalanta vinca l’Europa League e dia accesso a un’altra posizione in Champions. I biancocelesti non vincono sul campo dell’Inter dal 31 marzo 2019 (1-0 con gol di Milinkovic-Savic). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 19 maggio alle ore 18.

Probabili formazioni Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Pellegrini; F. Anderson, Zaccagni; Immobile. All. Tudor