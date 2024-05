Inter, nel mirino Khephren Thuram: i dettagli

Secondo il “Corriere dello Sport”, l’Inter starebbe pensando ad un piano per ingaggiare il fratello di Marcus Thuram, Khéphren per l’estate del 2025.

Inter, nuovo obiettivo dei nerazzurri

Il centrocampista, infatti, ha il contratto con il Nizza in scadenza tra un anno, rendendolo un giocatore a parametro zero sul quale i nerazzurri potrebbero avventarsi. Il piano, sponsorizzato dall’attaccante nerazzurro, è piaciuto anche al padre Lilian, consapevole dello status d’élite del club milanese. Sul giocatore ci sarebbero però altri club europei, che mirano a prenderlo a zero come la società nerazzurra. Per questo motivo, i nerazzurri dovranno muoversi in anticipo per il classe 2001.