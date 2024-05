Inter, Dimarco: “Nessuno si aspettava che quest’anno vincessimo lo scudetto. Thuram è stato decisivo”

Dimarco torna a parlare dello scudetto vinto dall'Inter in occasione del premio Ambrogino d'Oro al club nerazzurro

Federico Dimarco in occasione del premio Ambrogino d’Oro consegnato all’Inter ha parlato del trionfo della stagione nerazzurra, sottolineando il gruppo, l’allenatore e l’approdo di Thuram determinante nella conquista dello scudetto. Ecco le sue parole a “Sport Mediaset”.

Inter, Dimarco: “Il prossimo anno dovremo dimostrare di essere forti come quest’anno”

“Sono felice che questa squadra, grazie al lavoro del mister, abbia raggiunto questo traguardo e vinto lo scudetto nell’anno in cui nessuno se lo aspettava”.

Poi su Thuram: “È stato decisivo in tante partite. Io ci credevo già da prima, ha dimostrato di valere tanto. La prossima stagione sarà più piena, ma come le altre. Sono tutte partite difficili da giocare, noi dovremo dimostrare di essere una squadra forte, come abbiamo fatto quest’anno durante il campionato”.

Sull’Europeo: “Dobbiamo difendere il titolo di campioni. Andremo in Germania e daremo il massimo per la maglia azzurra”.