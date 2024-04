Roma, per riscattare Azmoun serve qualificarsi in Champions

Il regalo per De Rossi

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il futuro di Azmoun alla Roma è strettamente legato alla possibilità dei giallorossi di qualificarsi in Champions League.

Roma, il futuro di Azmoun

Il contratto con il Leverkusen è di 12,5 milioni: è una cifra importante, ma a Daniele De Rossi questo giocatore piace. Facile quindi pensare che la Roma decida di esercitare il diritto di riscatto qualora arrivasse tra le prime cinque o vincesse l’Europa League (l’ostacolo per le semifinali è il Bayer). Per adesso le possibilità di una permanenza in giallorosso di Azmoun sono pari al 50%.