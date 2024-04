Non parlerà in conferenza stampa domani Daniele De Rossi in vista della sfida di domenica alle 18 contro il Napoli.

Verso Napoli-Roma, giallorossi concentrati sull’obiettivo Champions

Il tecnico giallorosso ha scelto ancora una volta questa linea dopo le ultime gare di Europa League con un’intervista ai canali ufficiali del club che verrà sostituita alla solita conferenza pre gara.