Calciomercato Serie B: Gyasi al Palermo, Donati allenerà la Samp, Juve Stabia tris di arrivi

Il Palermo alla fine ha scelto Gyasi che torna nella città in cui è nato, acquisto dell’esterno d’attacco a titolo definitivo ma da svincolato anche se aveva un anno di contratto con l’Empoli. La Sampdoria alla fine ha scelto Massimo Donati come nuovo allenatore, contratto annuale con opzione di rinnovo e medesimo staff del Legnago.

La Juve Stabia cala un tris di arrivi, Lorenzo Simic dal Maccabi, Giovanni Daffara dalla Juventus Next Gen e Emmanuel Gyabuaa dall’Atalanta. Il Frosinone dopo Sherri ha in arrivo Lorenzo Gori e Gabriele Calvani, infine la Carrarese è interessato ai due giovani della Fiorentina Rubino e Distefano mentre à fatta per Gabriele Parlanti del Feyenoord.