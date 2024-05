La Fiorentina pareggia i conti e vola in finale di Conference League

Grazie alla rete di Beltran su calcio di rigore all’85’ la Fiorentina pareggia 1-1 in Belgio contro il Bruges e vola per il secondo anno consecutivo in finale di Conference League.

Fiorentina in finale: decisivo Beltran

La squadra di Italiano va sotto al 20′ con la rete di De Cuyper anche se non molla e nell’arco dei 90′ colpisce tre pali anche se a 5′ dalla fine trova il pari su calcio di rigore messo a segno da Beltran che regala la finale di Conference League aspettando l’altra finalista.