Salernitana-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Gli ospiti possono chiudere il discorso salvezza con i tre punti in quel di Salerno

Il Verona arriva all’Arechi con l’obbiettivo di vincere e ottenere la salvezza con una giornata di anticipo. La Salernitana è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide contro il club veneto in Serie A (3V, 1N). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 20 maggio alle ore 18:30.

Probabili formazioni Salernitana-Verona

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo, Pierozzi, Fazio, Pirola, Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia, Tchaouna, Vignato, Ikwuemesi. All. Colantuono

VERONA (4-2-3-1): Montipo’, Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Serdar, Duda, Noslin, Folorunsho, Lazovic, Swiderski. All. Baroni