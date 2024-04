Le scelte ufficiali della Fiorentina in campo a Plzen, Italiano opta per il doppio attaccante

La Fiorentina in campo in Repubblica Ceca questa sera alle 18:45 contro il Viktoria Plzen, valevole per i quarti di finale d’andata di Conference League, ecco le scelte ufficiali.

Viktoria Plzen-Fiorentina, le scelte dei due allenatori

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jamelka; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Chory. All. Koubek.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.