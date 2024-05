Napoli, piace Vitor Roque del Barcellona | Gli spagnoli aprono al prestito

Secondo “Mundo Deportivo” giornale spagnolo, il Napoli si sarebbe messo in lista per l’attaccante classe 2005 del Barcellona Vitor Roque. Il calciatore è cercato da parecchie squadre in Europa tra cui: Manchester United, Lione, e Nizza. Le prime squadre che hanno mosso i primi passi sono state Betis e Siviglia.

Il Napoli pensa a un giovane attaccante come Vitor Roque

L’attaccante del Barcellona lo scorso luglio è stato pagato 30 milioni di euro, ma successivamente è stato mandato in prestito in Brasile prima di tornare a gennaio in Spagna dove ha trovato poco spazio. In estate i blaugrana potrebbero piazzarlo di nuovo in prestito, il Napoli ci sta pensando.