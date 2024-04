Dopo la sconfitta nel Clasico, il Barcellona di Xavi deve assolutamente vincere per dimezzare(almeno in parte)il divario col Real Madrid e per sorpassare il Girona.

Le probabili formazioni di Barcellona-Valencia:

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Cenk, Vazquez; Fran Perez, Pepelu, Guillamon, Diego Lopez; Duro, Javi Guerra.