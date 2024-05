Il Borussia Dortmund vince ancora, Psg ko | La squadra di Terzic è in finale di Champions!

Grazie alla rete di Hummels realizzata al 50′, il Borussia Dortmund batte il PSG e vola in finale di Champions League aspettando l’altra finalista tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Non è bastata un’ottima prova dei parigini che hanno provato in tutti i modi a rimontare ma che sono stati fermati da pali, traversi e con davanti un grande Kobel. Risultato storico per i tedeschi che hanno mostrato gioco in entrambe le gare contro lo strapotere del club parigino.

Psg-Borussia Dortmund, il tabellino:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery (dal 31′ st Lee Kang), Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Ramos, Mbappé. A disp.: Lee Kang. All. Luis Henrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho (dal 22′ st Sule), Adeyemi (dal 10′ st Brandt, dal 41′ st Nmecha); Fullkrug. A disp.: Brandt, Sule, Nmecha. All. Terzic.

Reti: 5′ st Hummels

Recupero: 0′ pt, 4′ st

Ammoniti: Sabitzer, Hummels, Dembelé, Emre Can