Classifica Premier League, una poltrona per due: Machester City e Arsenal per il titolo

Ultimo atto del campionato di Premier League, ancora tutto aperto per il titolo dopo il sorpasso del Manchester City, arrivato dopo la vittoria contro il Tottenham nel recupero. I Citizen affrontano il West Ham di fronte al proprio pubblico, all’Emirates, in casa dell’Arsenal, arriva l’Everton. Aston Villa già qualificata alla prossima Champions League, così come il Liverpool di Klopp, all’ultima sulla panchina dei Reds. Già retrocesse Burnley e Sheffield United.

Premier League, la classifica: