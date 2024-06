Milan, l’Al Hilal irrompe su Leao: il club arabo prepara l’offerta | I dettagli

Al Hilal fa sul serio per Rafa Leao, nelle prossime settimane arriverà l'offerta ufficiale

Secondo quanto rivela Tuttomercatoweb.com l’Al Hilal è pronto a fare un’offerta importante per portare Leao in Arabia Saudita. L’offerta ufficiale ancora non è arrivata ma il club arabo è pronto a fare sul serio, dopo che lo scorso anno è riuscito ad acquistare giocatori del calibro di Neymar e Milinkovic Savic.

Milan, l’addio di Leao solo in caso di pagamento della clausola

Il Milan ha le idee chiare, se arriveranno offerte inferiori alla cifra della clausola rescissoria ovvero 175 milioni il club non le prenderà in considerazione. Ora la palla passerà al club arabo se avrà seriamente intenzione di spendere una cifra così enorme come chiede il Milan. Nel frattempo il portoghese che sarà impegnato domani nel suo esordio ad Euro 2024 rimanda ogni decisione sul suo futuro a dopo l’Europeo.