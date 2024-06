Turchia-Georgia, probabili formazioni e dove vederla

Al Signal Iduna Park di Dortmund si affrontano la Turchia di Chalanoglu contro la debuttante Georgia di Kvaratskhelia. La Nazionale turca ha vinto solo una delle ultime sette partite giocate ai Campionati Europei perdendo le altre sei. Per quanto riguarda le debuttanti all’Europeo dal 2012 in avanti, tre delle otto nazioni hanno vinto la loro prima partita del torneo (1N, 4P). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo martedì 18 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Turchia-Georgia

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Kahveci, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz. All. Montella

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze. All. Sagnol