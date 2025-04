Atletico Madrid e Barcellona si sfidano questa sera nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. La gara fra le due formazioni spagnole, valida come semifinale di ritorno di Coppa del Re, si gioca oggi, 2 aprile 2025, al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:30.

Atletico Madrid-Barcellona probabili formazioni

Un periodo nero per la formazione di Simeone, in circa 20 giorni la squadra di Madrid ha dato quindi l’addio alla Champions e alla Liga. Rimane la Copa come unica possibilità di vincere un trofeo e i Rojiblancos proveranno a centrare la finale. D’altra parte ci sono i blaugrana. All’andata finì con un incredibile 4-4, vedremo se la squadra di Flick riuscirà a proseguire il sogno di centrare il triplete. Domenica il Barça ha vinto il derby col Girona per 4-1, riprendendosi il primato solitario e mostrando la vena realizzativa del solito Lewandowski.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; Giuliano, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsì, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona

La gara fra Atletico Madrid e Barcellona, semifinale di ritorno di Coppa del Re, si gioca mercoledì 2 aprile 2025 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:30.

La partita di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Telelombardia, raggiungibile al canale 10 del digitale terreste. Telelombardia è visibile su tutto il territorio della Lombardia, ma anche molte aree del Piemonte, dalla provincia di Novara, fino a Vercelli e Biella. Le trasmissioni di Telelombardia sono visibili anche in buona parte della Liguria e nel Nord Est, nelle province di Verona e Vicenza.

La partita di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona sarà trasmessa anche in diretta streaming da Telelombardia: basterà collegarsi al sito ufficiale dell’emittente o scaricare l’app.