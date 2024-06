UEFA EURO 2024, una buona Francia batte l’Austria (0-1) la decide un autogol

Vince la Francia alla sua prima gara di Euro 2024 contro l’Austria a Dusseldorf. La partita è molto chiusa e statica, le squadre si studiano per buona parte del primo tempo con pochissime azioni concrete da entrambe le nazionali. Molto pericoloso Theo Hernandez sulla fascia sinistra e il solito Mbappé che imbuca con un tiro che si indirizza sull’esterno della rete. A dieci minuti dalla fine del primo tempo Baumgartner sfiora il gol del vantaggio austriaco, con una buona sponda di Gregoritsch ma è molto attento Maignan in uscita. Successivamente arriva il vantaggio della Francia con un’azione manovrata da Mbappè che entrato in area di rigore mette in mezzo un pallone che Wober ingenuamente mette dentro la sua porta di testa. Ad inizio ripresa palla splendida di Rabiot per Mbappè che da solo davanti al portiere sbaglia un gol facile per il raddoppio. Poco più tardi la Francia continua ad attaccare ottenendo diverse situazioni pericolose con Thuram e successivamente con Koundè, ma non fruttano il secondo gol. Nel finale diverse interruzioni tra cambi e tanti falli l’arbitro Manzano rifila 9 minuti di recupero. Ma si chiude con la vittoria francese per 0-1, con la nazionale di Deschamps che aggancia l’Olanda al primo posto a 3 punti.

Austria-Francia, risultato e tabellino

Risultato: 0-1

Reti: 38′ (Autogol) Wober (A).

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober (59′ Trauner), Mwene (88′ Prass); Sabitzer, Seiwald; Laimer (91′ Schmid), Baumgartner, Grillitsch (59′ Wimmer); Gregoritsch (59′ Arnautovic). Ct. Rangnick.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Konatè, Theo Hernandez; Kante, Rabiot (70′ Camavinga); Dembele (70′ Kolo Muani), Griezmann (90′ Fofana), Mbappe (90′ Giroud); Thuram. Ct. Deschamps.

Ammoniti: 16′ Wober (A), 33′ Mwene (A), 55′ Dembele (F), 83′ Laimer (A), 89′ Mbappè (F), 93′ Danso (A).