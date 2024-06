Due gol annullati a Lukaku e Schranz decide la sfida col Belgio (0-1). La Slovacchia di Calzona vola prima nel girone con la Romania

Dopo 7 minuti Doku perde palla in fase di impostazione, tiro di Kucka respinto da Casteels ma sulla ribattuta arriva Schranz che fa 0-1. Il portiere belga è costretto agli straordinari al 40′ sulla gran palla in mezzo di Kucka per Haraslin che calcia da solo di prima intenzione.

Il Gruppo E regala sorprese

Nel secondo tempo succede di tutto, prima viene annullato dal Var al 57′ la rete del momentaneo 1-1 di Lukaku per offside e cinque minuti dopo Hancko salva sulla linea un rigore in movimento di Bakayoko. All’87’ viene annullato un altro gol a Lukaku ma stavolta l’arbitro Meler viene richiamato all’on-field review per il fallo di mano di Openda prima dell’assist all’ex Inter. La prima giornata del Gruppo E regala delle sorprese inaspettate dove le due favorite per passare il turno, Belgio e Ucraina, perdono la prima partita e si trovano a dover inseguire.

Tabellino del match

Reti: 7′ Schranz

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Carrasco (84′ Lukebakio); Mangala (57′ Bakayoko), Onana; Doku (84′ Openda), De Bruyne, Trossard (74′ Tielemans); Lukaku. All. Tedesco

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz (81′ Duris), Bozenik (70′ Strelec), Haraslin (70′ Suslov). All. Calzona

Arbitro: Halil Meler

Ammoniti: 29′ Mangala, 41′ Schranz, 76′ Tielemans, 85′ Lukebakio