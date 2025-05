Questa sera a San Siro la squadra di Simone Inzaghi si gioca l’accesso alla finale di Champions League. A Milano, a sei giorni dal 3-3 ottenuto in Spagna, il Barcellona viene a giocare una gara che è destinata ad entrare nella storia della Champions League. Il torneo della Champions non solo porta prestigio, ma è capace di arricchire le big del calcio europeo sotto tutti i punti di vista.

Inter, che bottino con la Champions League

Le cifre intorno alla coppa dalle lunghe orecchie sono da capogiro, così come la cifra incassata finora dal club nerazzurro, che potrebbe aumentare il suo bottino in caso di qualificazione alla finale questa sera. Ma quanto guadagna l’Inter se va in finale, e se vince la Champions?

Al momento, i nerazzurri hanno già incassato più di 113 milioni di euro. Dal bonus per la partecipazione, pari a 18,62 milioni di euro, al quarto posto conquistato al termine della League Phase, che ha garantito un premio totale di 11,7 milioni di euro. Poi, 11 milioni di euro come bonus per gli ottavi di finale, a cui vanno aggiunti ulteriori 12,5 milioni per l’accesso ai quarti del torneo. 15, invece, i milioni destinati alle protagoniste delle semifinali di Champions, mentre il pass per la finale vale addirittura 18,5 milioni di euro. E in caso di trionfo a Monaco di Baviera, scatterebbe un premio extra da 6,5 milioni. A ciò, vanno sommate la quota europea da 24,02 milioni di euro e quella non europea sui diritti televisivi, che vale ben 7,36 milioni di euro. E, infine, il botteghino, che oggi farà registrare un nuovo incasso da record: circa 13 milioni di euro per Inter-Barcellona.