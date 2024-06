Portogallo-Repubblica Ceca, probabili formazioni e dove vederla

CR7 è pronto per l'ultimo ballo in Europa con la sua Nazionale e farà di tutto per trascinarla alla vittoria finale

Questo sarà l’ultimo Europeo di Cristiano Ronaldo e punta a chiudere la carriera con altri trofei importanti. Il Portogallo ha vinto l’ultimo Europeo nel 2016 con gol di Eder in finale con la Francia ma arriva da un Mondiale abbastanza deludente. La Repubblica Ceca partecipa al Campionato Europeo ininterrottamente dal 1996, dove in quell’anno perse anche la finale per la regola del golden gol (1-2 contro la Germania). Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay martedì 18 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Portogallo-Repubblica Ceca

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, R. Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, B. Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Leao. All. Martinez

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Zima, Holes, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, Jurasek; Hlozek, Schick. All. Hasek