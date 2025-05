Non arrivano buone notizie dalla Juventus. Nella tarda serata di ieri, è avvenuto un clamoroso scossone societario che potrebbe segnare l’inizio di una rivoluzione all’interno della dirigenza bianconera: Francesco Calvo rassegnerà le proprie dimissioni alla fine del campionato.

Juventus, l’addio di Calvo

La notizia, anticipata da Telelombardia e confermata da altre fonti, sarebbe clamorosa a due giornate dalla fine del campionato, con la Champions ancora da conquistare e lo sponsor di maglia da annunciare. Calvo ha lavorato per la Juventus diverse volte. Il dirigente è stato alla Madama dal 2011 al 2014, era rientrato nel club dal 1° aprile 2022 con il ruolo di Chief of Staff e dal 22 gennaio 2023 ha ricoperto quello di Chief Football Officer a riporto del Chief Executive Officer, mentre attualmente riveste la carica di Managing Director Revenue & Football Development.

Il suo addio è per voltare pagina con il calcio italiano e ripartire per una nuova avventura, in Premier League, sembrerebbe vicino all’Aston Villa. Alla Juventus, dove ci si preparava a pianificare il futuro tecnico e sportivo in un clima difficile, si prospetta anche l’ennesima riorganizzazione interna, con il club che dovrà trovare un nuovo responsabile commerciale.