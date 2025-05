In una stagione difficile per il Milan, il più inaspettato dei risultati è sicuramente il rendimento di Tijjani Reijnders. il centrocampista olandese ha fatto 15 gol in 51 presenze, è diventato un giocatore insostituibile e sta vivendo l’annata migliore della sua carriera. Grazie alla stagione con la maglia rossonera è stato inevitabile l’interesse da parte dei top club stranieri, su tutti c’è il Manchester City.

Milan, Reijnders verso il City

A riportare la notizia sull’interesse del City è il Guardian, il quale sembra molto interessato al giocatore. C’è da dire che Reijnders non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Milan, il giocatore si trova bene con la maglia del Diavolo che nel 2023 ha investito 20 milioni più bonus per portarlo in Italia.

Il Milan, senza qualificazione in Champions League, probabilmente sacrificherà uno o più dei suoi top player, ma anche la situazione dell’olandese è da monitorare. Non solo l’olandese, occhio anche al futuro di Theo Hernandez, Rafael Leao e Mike Maignan. Con la chiamata del City di Guardiola, l’olandese potrebbe liberere il suo armadietto di Milanello e andare in direzione Manchester. L’assenza di un direttore sportivo a Milano potrebbe complicare questo discorso, anche perché senza una figura del genere il Milan non può programmare niente in vista della prossima stagione.