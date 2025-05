All’Inter aspetta un mercato importante nei prossimi mesi, ricco di operazioni che condurranno l’Inter verso gradi imprese nei mesi successivi. Il mercato estivo, sarà sia in entrata che in uscita, i colpi in programma per il club nerazzurro sono in tutti i reparti.

Inter, quanti nomi per il mercato estivo

La società di Viale della Liberazione ha intenzione anche di valutare il ritorno di Valentin Carboni, reduce da un grave infortunio al ginocchio. Non solo c’è anche l’interesse forte verso Luis Henrique, esterno del Marsiglia individuato come alternativa a Dumfries sulla destra. L’ultima offerta dell’Inter ai francesi è di 25 milioni. Si attendono risvolti nelle prossime settimane. Con l’inizio del Mondiale per Club si potrà vedere all’opera anche il croato Sucic, bloccato in anticipo nei mesi scorsi. Queste sono tutte certezze relative ai prossimi movimenti di mercato dei nerazzurri.

Poi ci sono anche i nomi che circolano intorno ai nerazzurri. Si parla di un rinforzo in difesa, tra i vari nomi ci sono quelli dei vari De Winter, Solet, Beukema e Lucumi; mentre a centrocampo si profila un testa a testa tra Ricci e Frendrup in vista della probabile partenza di Asllani. In forse, infine, la possibilità di testare subito in nerazzurro il giovane Pio Esposito, di rientro dal prestito allo Spezia.