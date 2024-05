Champions League, tutte le qualificate: dentro Juventus e Bologna

La sconfitta della Roma a Bergamo qualifica aritmeticamente Juventus a Bologna alla prossima UEFA Champions League. Storico traguardo per gli emiliani, momentaneamente terzi. In Francia Lille e Brest per l’ultimo posto disponibile, sino all’ultima di campionato. In Spagna, manca l’aritmetica, ma l’Atlético Madrid è vicinissimo alla conferma nella massima competizione europea. Corsa a due tra Tottenham e Aston Villa in Inghilterra. Assegnati i cinque posti per la Germania.

Champions League, le qualificate per nazione:

ITALIA

Inter, Milan, Bologna, Juventus

INGHILTERRA

Arsenal, Manchester City, Liverpool

SPAGNA

Real Madrid, Barcellona, Girona

FRANCIA

Paris Saint-Germain, Monaco

GERMANIA

Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Stoccarda, Lipsia, Borussia Dortmund

OLANDA

PSV Eindhoven, Feyenoord

PORTOGALLO

Sporting Lisbona