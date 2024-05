Real Madrid-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Real e Bayern si sfidano al Bernabeu per un posto in finale di Champions

Si riparte dal 2-2 dell’andata maturato all’Allianz Arena e si vola direttamente in Spagna per decidere chi sarà la seconda finalista della Champions. Carlo Ancelotti non ha perso in nessuno dei nove incontri contro il Bayern Monaco da allenatore (6V, 3N). Il match sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video mercoledì 8 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Real Madrid-Bayern Monaco

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. All. Ancelotti

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim Min-Jae, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Musiala, Muller, Sanè; Kane. All. Tuchel