Lazio, Fabregas chiama Pedro a Como | Lo spagnolo sogna l’accoppiata con Icardi

Dopo 22 anni il Como torna a giocare la Serie A: tante suggestioni di mercato per il ritorno tra le grandi. Dopo la promozione diretta all’ultima giornata, la società lombarda ha già iniziato a programmare il futuro e la prossima stagione: potrebbe pescare anche dalle big italiane, come la Lazio di Tudor.

Lazio, obiettivo Pedro per un Como da Serie A

Gli obiettivi sono numerosi e forse anche fantasiosi: dal portiere tedesco Loris Karius a Mauro Icardi e Joaquin Correa, passando addirittura per Luka Modric del Real Madrid. Il club lariano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana avrà un vertice a Londra per definire il budget e le strategie da seguire nella prossima campagna acquisti. Proprio per questo, a caccia di almeno un rinforzo per reparto e di giocatori esperti che già conoscano la Serie A, il tecnico Cesc Fabregas avrebbe contattato l’esterno della Lazio Pedro. I due sono stati compagni al Barcellona: il contratto dello spagnolo, che compirà 37 anni a luglio, scadrà a giugno 2025.