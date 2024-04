Behrami la tocca piano: “Icardi al Milan sarebbe capocannoniere della A. E’ straordinario, batte anche Lautaro”

Opinionista di Dazn, Valon Behrami, ex centrocampista di Lazio e West Ham, ha parlato del futuro di Mauro Icardi, calciatore a cui non dispiacerebbe tornare a Milano.

Behrami: “Icardi non ha paura, vive di freddezza”

Queste le parole dell’ex centrocampista: “Penso che se avesse la possibilità di tornare a Milano la coglierebbe. Col Milan fa il capocannoniere in Serie A facile. Batte Lautaro? Certo. È uno che vive di queste cose qua, non ha paura, è uno di quei giocatori a cui piace osare. Lo hanno criticato e stra criticato, non gli interessa. Ha sempre fatto vedere che ha freddezza, la responsabilità non gli pesa mai. Per me è straordinario, anche per quello che può creare come ambiente…”.