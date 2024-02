Icardi chiama l’Inter: l’attaccante argentino pronto a tornare a Milano

Mauro Icardi ha nostalgia dell’Inter, secondo quanto riportato da calciomercato.com. Il centravanti argentino si sarebbe proposto nella finestra di mercato appena conclusa, e sembra intenzionato a riprovarci nella prossima, alla fine di questa stagione.

Le indiscrezioni sul ritorno di Icardi all’Inter

“Icardi e la sua famiglia vogliono tornare in Italia, e il giocatore è stato proposto a tutti i top club del nostro paese, ma con una netta preferenza per un ritorno all’Inter. Per tornare nella sua ex squadra, dove ha indossato la fascia da capitano, sarebbe stato disposto a ridursi l’ingaggio e a non avere un ruolo da protagonista, facendo anche la seconda riserva in attacco in caso di cessione di Alexis Sánchez”.

La volontà dei nerazzurri

“In casa Inter, la porta per adesso rimane chiusa, complici le vecchie ruggini con il calciatore del Galatasaray e con Wanda Nara“.