Roma-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vederla

I campioni di Germania arrivano all’Olimpico senza aver perso ancora una partita in questa stagione e inoltre non escono sconfitti dal campo dalla semifinale di Europa League del 11 maggio 2023 proprio contro la Roma. I giallorossi, in casa, hanno perso solo una delle ultime 25 partite giocate in Europa League (19V, 5N). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 2 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen

ROMA (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Koussounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso