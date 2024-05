Lazio, Lotito accelera per Colpani | Pronta l’offerta

La cura Tudor ha fatto più che bene alla Lazio, facendo rientrare nella corsa Champions i biancocelesti che con Maurizio Sarri avevano ottenuto solo 40 punti in 28 giornate, tenendoli ben lontani dalle prime cinque posizioni. A poter però frenare il progetto iniziato questa stagione, potrebbero essere le imminenti partenze di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro, destinati a lasciare la Capitale in estate.

Lazio, Lotito prova a bruciare la concorrenza

Per provare ad ovviare agli addii dei tre trequartisti, Lotito ha deciso di andare all-in su Colpani per il primo colpo, calciatore classe ’99 del Monza che nelle ultime due stagioni ha attirato molti club italiani che lo vorrebbero avere alla loro corte.

A gennaio l’Inter aveva provato a convincere il Monza, che ha però trattenuto il calciatore scuola Atalanta, che ora sembrerebbe più vicino alla Lazio. A rallentare le trattative è però la richiesta dei brianzoli, che vorrebbero una cifra intorno ai 15/20 milioni, cifra che i Capitolini devono prima incassare dalle cessioni. È quindi una sfida contro il tempo con l’Inter che, nel caso in cui non dovesse riuscire a chiudere per Gudmudsson, virerebbe su Colpani, col quale ha già un accordo contrattuale.