Juve, beffa Felipe Anderson. Giuntoli vira tutto su Martial

Che Felipe Anderson la prossima stagione non sarebbe stato più un giocatore della Lazio, si sapeva già da tempo, ma sicuramente ha sorpreso più di qualcuno l’annuncio della sua prossima squadra: non firmerà con la Juventus. L’ala brasiliana ha infatti comunicato ieri sera che al termine del contratto con la Lazio a giugno volerà in Brasile per vestire la maglia del Palmeiras, come prontamente confermato anche dal comunicato ufficiale dei Verdão. Decisiva la brusca interruzione di trattativa – si legge su Tuttosport – tra la dirigenza bianconera e il giocatore: richiesta irremovibile dell’entourage di garantire 4 milioni di ingaggio a Felipe.

Giuntoli già a lavoro: contatti diretti con Manchester, Martial e Greenwood nel mirino

Ma la Juve ha già un piano B e ha il nome di Anthony Martial. Futuro parametro zero del Manchester United in estate, l’attaccante francese vuole lasciare una volta per tutte i Red Devils e accasarsi altrove: i contatti tra le parti – informa il quotidiano – ci sono stati, c’è solo un ostacolo al momento: l’ingaggio superiore a 6 milioni di euro netti a stagione. Mentre la suggestione resiste, il Football Director Giuntoli ragionerà su pro e contro dell’affare. Bisogna guardarsi le spalle però: molti club sono interessati alla situazione dell’ala francese, uno su tutti il Tottenham.

Non solo un fronte, Giuntoli guarda anche in Spagna. Come riferisce questa volta la Gazzetta, la Juventus segue Mason Greenwood, rinato nel prestito al Getafe ma sempre di proprietà del Manchester United con contratto in scadenza nel 2025. Per il centrocampo obiettivo numero uno e obiettivo numero due: la certezza Teun Koopmeiners e sempre Lazar Samardzic.