Juventus, maxi scambio con l’Atletico | Non c’è solo Morata sul piatto

La Juve sta lavorando per rinnovare i contratti dei giocatori in scadenza. In particolare, i dirigenti bianconeri stanno valutando il rinnovo di Federico Chiesa.

Juventus, l’interesse dell’Atletico Madrid per Chiesa

Il contratto dell’attaccante con il club bianconero scadrà nel 2025, ma la società potrebbe offrire al giocatore il prolungamento di un anno per evitare di perderlo a zero. Se non si raggiungerà un accordo, Chiesa verrà messo il prima possibile sul mercato. In particolare, secondo il portale di mercato Todofichajes.com, sembrerebbe che l’Atletico Madrid sia interessato all’ex giocatore viola e vorrebbe proporre uno scambio con Alvaro Morata. Lo spagnolo ha già vestito due volte la maglia della Juve, per un totale di quattro stagioni.